Il primo era stato Amen, firmando una estensione da 208 milioni di dollari con i Rockets, poi nella notte è arrivato anche il prolungamento del contratto di Ausar con i Pistons, che gli frutterà 155 milioni di dollari. L'estate, insomma, è stata decisamente generosa con i Thompson, che grazie alle cifre concesse loro da Houston e Detroit segnano un record per due gemelli in NBA e si assicurano una fortuna economica davvero notevolissima
Sono nati a un minuto di distanza, prima Amen e poi Ausar, e nel prosieguo delle loro vite i gemelli Thompson non hanno fatto altro che inseguirsi. Dall'esperienza all'high school in Florida, dove si sono trasferiti giovanissimi dalla natia California, fino a quella in Overtime Elite, trampolino di lancio verso la NBA, per concludere al Draft del 2023, dove venivano scelti rispettivamente alla 4^ e alla 5^ posizione da Houston e Detroit. E questa estate Amen e Ausar hanno continuato a inseguirsi anche al tavolo del mercato NBA, perché nell'arco di qualche settimana entrambi hanno firmato ricche estensioni contrattuali con Rockets e Pistons che li hanno resi i gemelli più ricchi nella storia della lega.
I gemelli Thompson e un'estate da ricordare
Il primo, anche in questo caso, era stato Amen, che qualche settimana fa aveva firmato una estensione quinquennale del suo contratto con Houston per complessivi 208 milioni di dollari. Nella notte, poi, è arrivata anche l'estensione di Ausar, sempre quinquennale e in cui i Pistons gli hanno concesso ulteriori 155 milioni di dollari. Il contro è presto fatto e i due Thompson, che oltre alle fattezze fisiche condividono il secondo nome XLNC (datogli dai genitori e diminutivo per excellence), segnano un record economico per dei gemelli in NBA. Mai nessuna coppia di gemelli nella storia della lega aveva infatti firmato un'estensione contrattuale da oltre 100 milioni di dollari, tetto ampiamente sfondato da Amen e Ausar, che di certo ricorderanno con grande piacere questa estate per il resto dei loro giorni.