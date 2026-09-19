Il primo era stato Amen, firmando una estensione da 208 milioni di dollari con i Rockets, poi nella notte è arrivato anche il prolungamento del contratto di Ausar con i Pistons, che gli frutterà 155 milioni di dollari. L'estate, insomma, è stata decisamente generosa con i Thompson, che grazie alle cifre concesse loro da Houston e Detroit segnano un record per due gemelli in NBA e si assicurano una fortuna economica davvero notevolissima

Sono nati a un minuto di distanza, prima Amen e poi Ausar, e nel prosieguo delle loro vite i gemelli Thompson non hanno fatto altro che inseguirsi. Dall'esperienza all'high school in Florida, dove si sono trasferiti giovanissimi dalla natia California, fino a quella in Overtime Elite, trampolino di lancio verso la NBA, per concludere al Draft del 2023, dove venivano scelti rispettivamente alla 4^ e alla 5^ posizione da Houston e Detroit. E questa estate Amen e Ausar hanno continuato a inseguirsi anche al tavolo del mercato NBA, perché nell'arco di qualche settimana entrambi hanno firmato ricche estensioni contrattuali con Rockets e Pistons che li hanno resi i gemelli più ricchi nella storia della lega.