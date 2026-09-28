NBA, Brunson nella storia: è solo il 5° giocatore a presentare il Saturday Night Live
L'altra sera Jalen Brunson ha avuto l'onore di condurre il Saturday Night Live, leggendario show della televisione americana che rimane palcoscenico ambitissimo. Tanto è vero che l'MVP delle ultime Finals è stato solamente il quinto giocatore NBA della storia a ricevere questo onore, e i nomi di chi lo ha precedeuto sono a dir poco da brividi
BRUNSON SI PORTA I COMPAGNI DI SQUADRA AL SATURDAY NIGHT LIVE
- Forse per non sentirsi solo, forse per ringalluzzire lo spirito di squdra Jalen Brunson si è portato i compagni di quintetto ai Knicks sul palco del Saturday Night Live per il suo monologo. E così la stella che ha riportato il titolo a New York dopo 53 anni ha scritto un'altra pagina di storia, seguendo le tracce degli altri quattro giocatori NBA che in precedenza avevano condotto il leggendario show del sabato sera
- Ha condotto il Saturday Night Live nel 1979
- Ha condotto il Saturday Night Live nel 1991
- Ha condotto il Saturday Night Live nel 1993
- Ha condotto il Saturday Night Live nel 2007