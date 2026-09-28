L'altra sera Jalen Brunson ha avuto l'onore di condurre il Saturday Night Live, leggendario show della televisione americana che rimane palcoscenico ambitissimo. Tanto è vero che l'MVP delle ultime Finals è stato solamente il quinto giocatore NBA della storia a ricevere questo onore, e i nomi di chi lo ha precedeuto sono a dir poco da brividi

BRUNSON SI PORTA I COMPAGNI DI SQUADRA AL SATURDAY NIGHT LIVE