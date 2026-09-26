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NBA, i dieci migliori giocatori secondo ESPN: in vetta è lotta tra giganti. LA CLASSIFICA

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Mancano poco più di tre settimane dall'inizio della regular season NBA e come ormai da tradizione ESPN ha pubblicato la classifica di quelli che, secondo le firme che seguono la lega, sono i dieci migliori giocatori in vista della nuova stagione. In vetta è lotta a due tra giganti mentre nella top ten mancano anche diversi nomi che hanno scritto la storia recente del gioco e molti protagonisti del mercato estivo

MERCATO NBA: TUTTE LE FIRME E GLI SCAMBI

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