NBA, Curry da record: primo giocatore a superare i 600 milioni in stipendi. LA CLASSIFICA
Il rinnovo biennale con Golden State sottoscritto nella notte rende Steph Curry il primo giocatore nella storia della NBA a sfondare il muro dei 600 milioni di dollari complessivi di guadagni. E il veterano scala così posizioni nella classifica dei giocatori che tra salari già incassati e altri garantiti nei prossimi anni hanno maturato una vera e propria fortuna
- 16 stagioni in NBA
- 508 milioni di dollari di guadagni complessivi
- 12 stagioni in NBA
- 509 milioni di dollari di guadagni complessivi
- 9 stagioni in NBA
- 511 milioni di dollari di guadagni complessivi
- 16 stagioni in NBA
- 516 milioni di dollari di guadagni complessivi
- 10 stagioni in NBA
- 519 milioni di dollari di guadagni complessivi
- 15 stagioni in NBA
- 543 milioni di dollari di guadagni complessivi
- 23 stagioni in NBA
- 589 milioni di dollari di guadagni complessivi
- 18 stagioni in NBA
- 591 milioni di dollari di guadagni complessivi
- 16 stagioni in NBA
- 652 milioni di dollari di guadagni complessivi