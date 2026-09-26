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NBA, Curry da record: primo giocatore a superare i 600 milioni in stipendi. LA CLASSIFICA

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Il rinnovo biennale con Golden State sottoscritto nella notte rende Steph Curry il primo giocatore nella storia della NBA a sfondare il muro dei 600 milioni di dollari complessivi di guadagni. E il veterano scala così posizioni nella classifica dei giocatori che tra salari già incassati e altri garantiti nei prossimi anni hanno maturato una vera e propria fortuna

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