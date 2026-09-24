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NBA, l'idolo di Kylian Mbappé? Il francese non ha dubbi: Michael Jordan è sopra a tutti

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In una lunga intervista concessa a The Athletic FC Podcast Kylian Mbappé ha risposto a molte domande e curiosità inerenti la sua carriera e la sua vita privata, tra cui la scelta dell'idolo che vorrebbe invitare a cena. In cima alle preferenze della stella del Real Madrid e della Francia c'è Michael Jordan, seguito da altri due big dello sport e da una superstar della musica 

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