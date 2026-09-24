NBA, l'idolo di Kylian Mbappé? Il francese non ha dubbi: Michael Jordan è sopra a tutti
In una lunga intervista concessa a The Athletic FC Podcast Kylian Mbappé ha risposto a molte domande e curiosità inerenti la sua carriera e la sua vita privata, tra cui la scelta dell'idolo che vorrebbe invitare a cena. In cima alle preferenze della stella del Real Madrid e della Francia c'è Michael Jordan, seguito da altri due big dello sport e da una superstar della musica
- Che il basket fosse una vera e propria passione per Kylian Mbappé non è certo una novità, perché l'attaccante del Real Madrid nel corso degli anni si è visto spesso sugli spalti delle partite, soprattutto in NBA, e giusto qualche mese fa, in ritiro con Les Bleus, aveva dato prova di saper anche giocare piuttosto bene
- "L'ho conosciuto e vorrei frequentarlo ancora una po' per studiare la sua mentalità" confessa Mbappé a The Atheltic FC parlando di Michael Jordan, senza dubbio alcuno il suo idolo assoluto
- Mbappé confessa di essere cresciuto con il sogno, ormai realizzato, di giocare per il Real Madrid. Sogno in gran parte frutto dell'ammirazione sconfinata per un grande ex dei Los Blancos come Cristiano Ronaldo
- Dopo MJ e CR7, il terzo nome che Mbappé non può non menzionare è quello di Serena Williams, leggenda del tennis che per Kylian rimane una fonte d'ispirazione
- Non c'è solo lo sport nella vita di Mbappé, che l'ultimo posto nel suo personale palco d'onore lo riserva a una vera e propria icona generazionale e tra le pop star ancora oggi di maggior successo al mondo: Rihanna