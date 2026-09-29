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NBA, i nuovi Philadelphia 76ers si presentano: PAROLE e FOTO

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©Getty

Tra le squadre che hanno tenuto il loro Media Day, quello dei Philadelphia 76ers ha attirato il maggior interesse - anche solo per la presenza di LeBron James alla vigilia della sua 24^ stagione. Di seguito le foto dei protagonisti in casa Sixers e le loro dichiarazioni nelle conferenze stampa di inizio stagione

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