Playoff WNBA, Golden State rimonta da -16 ed elimina Dallas in gara-3wnba
È successo di tutto nella decisiva gara-3 della strepitosa serie tra le Golden State Valkyries e le Dallas Wings. Ad avere la meglio è stata la squadra di Cecilia Zandalasini (autrice di 5 punti), rimontando da -16 nel terzo quarto grazie ai 19 punti di Gabby Williams, vincendo la prima serie di playoff della loro storia. Al secondo turno affronteranno le Las Vegas Aces campionesse in carica domenica in diretta su Sky Sport Basket
La serie più bella del primo turno dei playoff WNBA ha avuto l’epilogo che si meritava. Dopo le emozioni delle prime due partite, le Golden State Valkyries e le Dallas Wings hanno dato vita a una gara-3 intensissima, in cui alla fine la squadra di Cecilia Zandalasini è riuscita a vincere per 77-73, completando una rimonta cominciata da -16 nel terzo quarto. A guidare le Valkyries alla prima serie vinta nella loro giovane storia è stata ancora una volta Gabby Williams: la giocatrice francese ha segnato 17 dei suoi 19 punti dopo l’intervallo, accompagnata dai 16 con 10 rimbalzi e 6 assist di Veronica Burton e i 18 dalla panchina di Tiffany Hayes. Cecilia Zandalasini, partita ancora ì in quintetto, ha chiuso con 5 punti, 1/5 al tiro con 3/3 ai liberi e 2 assist in poco più di 15 minuti, con coach Natalie Nakase (che nel finale di gara ha avuto un capogiro che l’ha fatta crollare a terra mentre discuteva con un arbitro) che ha preferito affidarsi ad altre giocatrici.
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Dall’altra parte Arike Ogunbowale, dopo i 45 punti da record di gara-2, è stata ancora una volta straordinaria realizzando 30 punti con 11/21 al tiro, ma tra le sue compagne solo Jessica Shepard (doppia doppia da 12 punti e 12 rimbalzi) e Paige Bueckers (17 punti ma con 3/14 al tiro, compensato da un perfetto 10/10 ai liberi) hanno chiuso in doppia cifra in una partita a basso punteggio. Le Valkyries affronteranno le campionesse in carica delle Las Vegas Aces al secondo turno dei playoff, con gara-1 in diretta domenica alle 22 su Sky Sport Basket e NOW.