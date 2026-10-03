La serie più bella del primo turno dei playoff WNBA ha avuto l’epilogo che si meritava. Dopo le emozioni delle prime due partite, le Golden State Valkyries e le Dallas Wings hanno dato vita a una gara-3 intensissima, in cui alla fine la squadra di Cecilia Zandalasini è riuscita a vincere per 77-73, completando una rimonta cominciata da -16 nel terzo quarto. A guidare le Valkyries alla prima serie vinta nella loro giovane storia è stata ancora una volta Gabby Williams: la giocatrice francese ha segnato 17 dei suoi 19 punti dopo l’intervallo, accompagnata dai 16 con 10 rimbalzi e 6 assist di Veronica Burton e i 18 dalla panchina di Tiffany Hayes. Cecilia Zandalasini, partita ancora ì in quintetto, ha chiuso con 5 punti, 1/5 al tiro con 3/3 ai liberi e 2 assist in poco più di 15 minuti, con coach Natalie Nakase (che nel finale di gara ha avuto un capogiro che l’ha fatta crollare a terra mentre discuteva con un arbitro) che ha preferito affidarsi ad altre giocatrici.

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