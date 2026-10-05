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Playoff WNBA, Zanda c'è e Golden State batte Las Vegas: le Valkyries avanti 1-0. VIDEO

NBA

Davanti al pubblico di casa, che per l'occasione ha fatto registrare il tutto esaurito al Chase Center di San Francisco, le Valkyries hanno aperto con una vittoria convincente la serie di playoff contro Las Vegas che vale l'accesso alle WNBA Finals. E se la migliore per Golden State è stata Gabby Williams, anche Cecilia Zandalasini ha dato il solito, solido contributo al successo che vale l'1-0 contro A'ja Wilson e compagne

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Al Chase Center non c'era nemmeno un seggiolino libero e gli oltre 18.000 spettatori accorsi a San Francisco per gara-1 della serie tra Valkyries e Aces si sono goduti la convincente vittoria delle padrone di casa, sempre in controllo della partita. A guidare Golden State è stata una Gabby Williams in grande serata e protagonista di una prestazione da 25 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Serata solida anche per Cecilia Zandalasini, partita come ormai d'abitudine in quintetto l'azzurra ha contribuito al successo di squadra con 7 punti, 5 rimbalzi e un assist in meno di 18 minuti giocati. Serata da dimenticare invece per A'ja Wilson, stella di Las Vegas che ha chiuso con 24 punti ma solo 8/21 al tiro. Nell'altra semifinale di playoff intanto netta vittoria di Atlanta, che batte New York 92-82 e va a sua volta avanti 1-0 nella serie.

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