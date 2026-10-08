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WNBA, Golden State vince gara-2 in volata: Zanda e compagne a una passo dalle Finals

NBA

Vittoria sofferta per Golden State, che in gara-2 batte Las Vegas 83-81 resistendo ai tentativi di rimonta delle Aces nel 4° quarto. La grande protagonista per le Valkyries è Gabby Williams con 20 punti, mentre sono 5 i punti di Cecilia Zandalasini con anche 4 rimbalzi. E ora le Finals sono ad un solo successo di distanza. Gara-2 è in replica oggi su Sky Sport Basket e NOW con commento di Davide Fumagalli e Chicca Macchi

ZANDALASINI E LA CORSA DELLE VALKYRIES VERSO LE FINALS SU SKY SPORT

Alla fine, come spesso succede in partite di altissimo livello, a decidere il risultato è stata una giocata, nello specifico la stoppata con cui Kiah Stokes ha negato a Chelsea Gray l'appoggio che quasi sulla sirena finale avrebbe portato gara-2 tra Golden State e Las Vegas al supplementare. E così le Valkyries, trascinate da una Gabby Williams da 20 punti, sono riuscite a resistere ai tentativi di rimonta delle Aces e con l'83-81 finale si sono portate a una sola vittoria dal clamoroso accesso alle Finals. E nella cornice del Chase Center di San Francisco, ancora una volta sold out con oltre 18.000 spettatori, c'è stata gloria anche per Cecilia Zandalasini, che ha contribuito al successo di squadra con 5 punti, 4 rimbalzi, 2 palle recuperate e la solita, preziosissima presenza su entrambi i lati del campo. Ora, nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre (diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW alle 3.30) in trasferta a Las Vegas Zanda e compagne possono chiudere la serie e volare a giocarsi il titolo con la vincente dell'altra semifinale tra New York e Atlanta, dove le Dream sono avanti 2-0. Gara-2 tra Valkyries e Aces è anche in replica oggi su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Davide Fumagalli e Chicca Macchi.

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