Impegnata in un gioco con gli attori Josh Hartnett e Dakota Johnson, Anne Hathaway ha raccontato con enorme trasporto ai suoi colleghi chi fosse OG Anunoby: "Gara 4 delle finali NBA, ha segnato uno dei più grandi canestri di sempre, dovete guardarlo. È poesia in movimento, è stato divino". L’attrice ha poi raccontato che per il suo compleanno chiede sempre i biglietti per i Knicks, condividendo con Anunoby un momento diventato virale

Anne Hathaway non è solamente una delle attrici più famose di Hollywood, ma anche una grandissima tifosa dei New York Knicks — e soprattutto di OG Anunoby. In un episodio di Hot One Versus è stata impegnata insieme agli attori Josh Hartnett e Dakota Johnson (suoi colleghi nel film Verity) in un gioco in cui doveva indovinare un personaggio famoso scritto su un foglietto che doveva tenere sulla fronte, dovendolo scoprire solo dalla descrizione dei suoi colleghi. Peccato che quando è comparso il nome di OG Anunoby né Hartnett né Johnson sapevano chi fosse ("È una persona reale?" ha chiesto l’attrice un po' confusa). Solo per vie traverse Hartnett è riuscito a far capire "OG" ad Hathaway, che immediatamente ha detto "OG Anunoby" e ha poi spiegato agli altri due chi fosse. "Gara 4 delle finali NBA, ha segnato uno dei più grandi canestri di sempre, dovete guardarlo. È poesia in movimento, è stato divino" ha spiegato con enorme trasporto, facendo riferimento al celeberrimo canestro realizzato dal britannico per suggellare la rimonta da -29 e di fatto decidere le Finals in favore dei Knicks.