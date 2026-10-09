Impegnata in un gioco con gli attori Josh Hartnett e Dakota Johnson, Anne Hathaway ha raccontato con enorme trasporto ai suoi colleghi chi fosse OG Anunoby: "Gara 4 delle finali NBA, ha segnato uno dei più grandi canestri di sempre, dovete guardarlo. È poesia in movimento, è stato divino". L’attrice ha poi raccontato che per il suo compleanno chiede sempre i biglietti per i Knicks, condividendo con Anunoby un momento diventato virale
Anne Hathaway non è solamente una delle attrici più famose di Hollywood, ma anche una grandissima tifosa dei New York Knicks — e soprattutto di OG Anunoby. In un episodio di Hot One Versus è stata impegnata insieme agli attori Josh Hartnett e Dakota Johnson (suoi colleghi nel film Verity) in un gioco in cui doveva indovinare un personaggio famoso scritto su un foglietto che doveva tenere sulla fronte, dovendolo scoprire solo dalla descrizione dei suoi colleghi. Peccato che quando è comparso il nome di OG Anunoby né Hartnett né Johnson sapevano chi fosse ("È una persona reale?" ha chiesto l’attrice un po' confusa). Solo per vie traverse Hartnett è riuscito a far capire "OG" ad Hathaway, che immediatamente ha detto "OG Anunoby" e ha poi spiegato agli altri due chi fosse. "Gara 4 delle finali NBA, ha segnato uno dei più grandi canestri di sempre, dovete guardarlo. È poesia in movimento, è stato divino" ha spiegato con enorme trasporto, facendo riferimento al celeberrimo canestro realizzato dal britannico per suggellare la rimonta da -29 e di fatto decidere le Finals in favore dei Knicks.
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Hathaway ha poi raccontato di un momento diventato virale nel novembre del 2024 in occasione di una gara interna contro i Chicago Bulls. "Ogni anno per il mio compleanno chiedo sempre un solo regalo: biglietti a bordo campo per vedere i Knicks" ha spiegato. "Sin da quando andavo ai posti più alti, ho sempre sognato di poter essere lì vicino al campo. E il mio altro sogno era che il pallone in qualche modo finisse vicino a noi, per prenderlo e ridarlo ai giocatori. Quella volta è successo e stavo per prenderla, ma è arrivato anche OG Anunoby: si è fermato in tempo, ma ha fatto finire ovunque i popcorn di mio figlio Jack. Per me è stato uno di quei momenti che vorresti vivere almeno una volta nella vita, ed è andato ancora meglio di quanto sognassi. Dieci minuti dopo una persona seduta dietro di me mi ha toccato la spalla e mi ha detto: 'Ah, sei finita in trend sui social'".