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NBA Finals, le 10 giocate più memorabili della storia: dove si posiziona Anunoby?

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©Getty

Il canestro di OG Anunoby per suggellare la rimonta dei New York Knicks è diventato un "Instant Classic", un momento di cui si continuerà a parlare per anni e anni se dovesse arrivare il titolo nella Grande Mela. Ma dove si posiziona in una ideale classifica dei più grandi singoli momenti (non prestazioni complessive) nella storia delle Finals? Proviamo a metterli in ordine anche noi, consapevoli che una lista del genere che metta d'accordo tutti è impossibile

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