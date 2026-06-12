Il canestro di OG Anunoby per suggellare la rimonta dei New York Knicks è diventato un "Instant Classic", un momento di cui si continuerà a parlare per anni e anni se dovesse arrivare il titolo nella Grande Mela. Ma dove si posiziona in una ideale classifica dei più grandi singoli momenti (non prestazioni complessive) nella storia delle Finals? Proviamo a metterli in ordine anche noi, consapevoli che una lista del genere che metta d'accordo tutti è impossibile