Dopo aver sciolto il contratto che lo legava a Memphis, Kentavious Caldwell-Pope ha deciso di firmare per Philadelphia con in testa l'idea di provare a vincere il suo terzo titolo NBA dopo quelli conquistati con i Lakers e con i Nuggets. E per arrivare al traguardo il veterano ha chiara quale sia la ricetta che i Sixers dovranno seguire, perché la enorme quantità di talento che hanno a disposizione potrebbe non bastare

Quando lo scorso luglio Kentavious Caldwell-Pope, per amici e addetti ai lavori semplicemente KCP, ha sciolto in anticipo il contratto che lo legava a Memphis, il veterano non ha avuto dubbi. La firma con Philadelphia su un accordo annuale da 3.9 milioni di dollari è infatti arrivata nel giro di poche ore dall'addio ai Grizzlies, anche perché nella testa di KCP l'approdo ai Sixers rappresentava il viatico migliore verso quello che rimane il traguardo da inseguire: vincere il titolo. Di anelli di campione NBA, a dire il vero,. l'ex anche di Washington e Detroit ne ha già due alle dita, il più recente arrivato con Denver nel 2023 e quello precedente con i Lakers nel 2020. E a Philadelphia KCP ritrova ora LeBron James, capitano e trascinatore dei gialloviola nel trionfo arrivato nella cosiddetta 'bolla di Orlando'.