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NBA, LeBron lancia Wembanyama: "Sarà lui l'MVP della prossima stagione, perché no?"

NBA

Mancano ormai pochi giorni all'inizio della regular season 2026-27 ed è tempo di pronostici e previsioni. Così LeBron James, super veterano che in estate ha deciso di fare di Philadelphia la sua quarta squadra in NBA, non si è tirato indietro e nella prima puntata della nuova stagione del podcast 'Mind The Game' condotto insieme a Steve Nash ha lanciato la candidatura di Victor Wembanyama per il premio di MVP e ha anche avvertito tutti di non sottovalutare una squadra che secondo lui lotterà eccome per il titolo

La scusa è quella di lanciare la nuova stagione di 'Mind The Game', il podcast che conduce da ormai due anni e mezzo e che dall'aprile del 2025 lo vede affiancato a Steve Nash, e LeBron James non si tira certo indietro. Anzi, nel teaser che anticipa l'uscita della puntata in cui i due analizzeranno la regular season che sta per iniziare il super veterano si lancia in un paio di previsioni o, meglio, in una previsione e in una sorta di avvertimento agli addetti ai lavori e agli appassionati di NBA in generale. 

Wemby per l'MVP, i Thunder per il titolo

Di fronte alla domanda di Nash ("Sarà questo l'anno in cui Wembanyama vincerà l'MVP?") LeBron non si scompone e ammette serenamente: "Non vedo perché non dovrebbe esserlo". E dopo che l'ex leggenda dei Suns ha sottolineato come infondo il francese sia stato un candidato credibilissimo già nella scorsa stagione, James aggiunge una precisazione che invece riguarda la corsa al titolo. "Credo che sia importante che sia gli addetti ai lavori che i fan più in generale non escludano Oklahoma City". 

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