Mancano ormai pochi giorni all'inizio della regular season 2026-27 ed è tempo di pronostici e previsioni. Così LeBron James, super veterano che in estate ha deciso di fare di Philadelphia la sua quarta squadra in NBA, non si è tirato indietro e nella prima puntata della nuova stagione del podcast 'Mind The Game' condotto insieme a Steve Nash ha lanciato la candidatura di Victor Wembanyama per il premio di MVP e ha anche avvertito tutti di non sottovalutare una squadra che secondo lui lotterà eccome per il titolo