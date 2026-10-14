Nikola Jokic ha scelto quelli che secondo lui meritano di finire in un’ideale "Mount Rushmore" della storia NBA, cioè i quattro migliori giocatori di tutti i tempi. Tra questi quattro c’è un solo contemporaneo e non è LeBron James, così come sono quattro i giocatori che nel corso della sua carriera hanno maggiormente messo in difficoltà il tre volte MVP. Ecco le sue scelte in un’intervista con SPORTbible