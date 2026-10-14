NBA, Nikola Jokic sceglie i quattro più grandi di sempre: non c'è LeBron James
Nikola Jokic ha scelto quelli che secondo lui meritano di finire in un’ideale "Mount Rushmore" della storia NBA, cioè i quattro migliori giocatori di tutti i tempi. Tra questi quattro c’è un solo contemporaneo e non è LeBron James, così come sono quattro i giocatori che nel corso della sua carriera hanno maggiormente messo in difficoltà il tre volte MVP. Ecco le sue scelte in un’intervista con SPORTbible
- "Per via di tutti i titoli che ha vinto"
- "Per tutti numeri e le statistiche folli"
- "Perché ha cambiato il gioco"
- "Perché ha cambiato il gioco e perché è della mia generazione, perciò ho giocato contro di lui"
- Ovviamente sarebbe infinita la lista di assolute leggende che sono rimaste escluse dalle scelte di Jokic (d’altronde quattro posti sono davvero pochi), però fa strano pensare che uno come LeBron James non sia tra i primi quattro secondo il serbo
- Quando gli è stato chiesto di scegliere un avversario che lo ha particolarmente messo in difficoltà, Jokic ne ha invece indicati quattro, sottolineando quanta profondità ci sia nel suo ruolo. Il primo è stato Joel Embiid
- Anche il lungo domenicano è stato scelto da Jokic come un avversario talentuoso
- Contro AD ha avuto svariate serie di playoff, dalle quali è però uscito spesso vincente
- L’ultimo indicato è anche quello che gli ha creato maggiori grattacapi, e che gliene darà anche nel prossimo futuro