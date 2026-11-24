Le squadre prescelte sono solo otto, ovvero le franchigie più antiche della NBA fondate tra il 1946 e il 1950, anche se diverse di loro nel frattempo hanno attraversato diverse incarnazioni. Per Celtics, Lakers, Sixers, Warriors, Pistons, Hawks, Knicks e Kings il prossimo 30 novembre arriverà una nuova edizione speciale delle canotte da gioco denominata ‘Specter’. Ecco le anteprime delle nuove uniformi da gioco create da NBA e Nike

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