NBA, i Lakers si liberano di Knecht: quanti nomi illustri non trovano posto nei roster
Solo due anni fa i Lakers spendevano la 17^ scelta al Draft per Dalton Knecht, che ieri hanno tagliato e che quindi non troverà posto nel roster gialloviola per la prossima stagione. E molti altri nomi eccellenti, tra cui ci sono anche diversi campioni NBA, hanno subito la stessa sorte e ora dovranno andare in cerca di una nuova squadra
TUTTI I ROSTER DELLA STAGIONE NBA 2026-27 SQUADRA PER SQUADRA
- 17^ scelta al Draft 2024
- Tagliato dai Lakers
- 18^ scelta al Draft 2025
- Tagliato dai Grizzlies
- Milglior assistman di Milwaukee nella stagione 2025-26
- Tagliato dai Bucks
- Rookie dell'anno 2026 in G League
- Tagliato dai Rockets
- 12 stagioni in NBA
- Tagliato dai Mavericks
- 10^ scelta al Draft 2014
- Tagliato dai Kings
- 9^ scelta al Draft 2022
- Campione NBA con New York nel 2026
- Tagliato dai Blazers
- 26^ scelta al Draft 2024
- Campione NBA con Oklahoma City nel 2025
- Campione NBA con New York nel 2026
- Tagliato dai Sixers
- 9^ scelta al Draft 2018
- Tagliato dai Magic
- Campione NBA con Denver nel 2023
- Tagliato dai Knicks