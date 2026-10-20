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NBA, i Lakers si liberano di Knecht: quanti nomi illustri non trovano posto nei roster

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Solo due anni fa i Lakers spendevano la 17^ scelta al Draft per Dalton Knecht, che ieri hanno tagliato e che quindi non troverà posto nel roster gialloviola per la prossima stagione. E molti altri nomi eccellenti, tra cui ci sono anche diversi campioni NBA, hanno subito la stessa sorte e ora dovranno andare in cerca di una nuova squadra

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