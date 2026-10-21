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WNBA Finals, gara-3 Atlanta-Golden State in diretta alle 2 su Sky Sport Uno e NOW

NBA

Atlanta e Golden State, si ricomincia tutto da capo o quasi. Le prime due sfide delle WNBA Finals 2026, infatti, hanno visto Dream e Valkyries spartirsi il bottino e gara-3,  in programma questa notte ad Atlanta, potrebbe già essere decisiva per concedere a una delle due squadre un vantaggio importante. Appuntamento alle 2.00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con commento originale e in replica domani su Sky Sport Basket alle 15.45 con commento in italiano a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi 

Un vecchio motto piuttosto in voga in NBA, e trasportabile anche in WNBA, sostiene che una serie di playoff non cominci finché una delle due squadre non vince in trasferta. E visto che in gara-2 le Dream sono passate a Golden State, si può ben dire che ora la serie che assegna il titolo potrebbe davvero prendere quota. Una serie in cui Cecilia Zandalasini e compagne sembravano poter prendere il controllo dopo la vittoria in gara-1, ma che ora, complice una Angel Reese scatenata per Atlanta, appare più equilibrata che mai. L'appuntamento per gara-3 Dream-Valkyries è su Sky Sport Uno e in streaming su NOW LIVE stanotte alle 2.00 con commento originale e poi domani alle 15.45 su Sky Sport Basket con commento in italiano di Davide Fumagalli e Chicca Macchi

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