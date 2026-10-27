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WNBA Finals, Golden State vince gara-5, Valkyries a un passo dal titolo

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©Getty

Le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini hanno vinto gara-5 delle WNBA Finals per 64-55, salendo sul 3-2 nella serie contro le Atlanta Dream e portandosi a una sola vittoria dal titolo. Zandalasini, autrice di 12 punti uscendo dalla panchina, è una delle quattro giocatrici in doppia cifra per le padrone di casa, resistendo a una serataccia di Gabby Williams grazie alla difesa. Gara-6 giovedì in diretta alle 17.30 su Sky Sport Basket e NOW

Non è stata la più rotonda delle vittorie, ma arrivati a questo punto delle Finals conta sono vincere. Le Golden State Valkyries ci sono riuscite al termine di una gara-5 a basso punteggio (il primo tempo da 25-22 è stato il record negativo nella storia delle Finals), portandosi sul 3-2 nella serie contro le Atlanta Dream e a un solo successo da uno storico titolo solamente al secondo anno di vita della franchigia. In una serata in cui la stella Gabby Williams ha faticato (9 punti con 3/14 al tiro), sono state altre quattro compagne in doppia cifra a sopperire alle sue difficoltà, con Kiah Stokes (13 punti, 8 rimbalzi e 3 stoppate) e Veronica Burton (13, 8 rimbalzi e 4 stoppate da guardia) a guidare la squadra nelle due metà campo. Ad accompagnarle i 12 punti di Tiffany Hayes e quelli di Cecilia Zandalasini, che uscendo dalla panchina ha realizzato 5 dei 10 tiri tentati di cui 1/4 da tre punti e 1/2 ai liberi, aggiungendo anche un rimbalzo, due assist, un recupero e una stoppata al suo tabellino, chiudendo col plus-minus più alto di squadra (+9). Alle Dream invece non sono bastati i 20 punti di Rhyne Howard, complice la serata da 7 punti e 2/8 al tiro di Angel Reese (seppur con 15 rimbalzi e 5 assist). Gara-6 si disputerà giovedì 29 ottobre alle 17.30 italiane (per evitare sovrapposizioni con la gara NBA prevista alla State Farm Arena di Atlanta), come sempre in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi.

Approfondimento

Zandalasini si fa sentire: 12 punti in gara-5

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