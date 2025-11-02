Con il via della NBA il 21 ottobre è cominciata anche la 50ª stagione al microfono per George Blaha, che lo scorso 5 settembre è stato indotto nella Basketball Hall of Fame di Springfield. Ecco chi è la storica voce dei Pistons che ha reinventato modo e linguaggio di raccontare il play-by-play (ufficiale) della franchigia e dell’intera NBA…
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi