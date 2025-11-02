Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la storia

Mr. Voice of Detroit Basketball nella Hall of Fame

Christian Giordano

Christian Giordano
©Getty

Con il via della NBA il 21 ottobre è cominciata anche la 50ª stagione al microfono per George Blaha, che lo scorso 5 settembre è stato indotto nella Basketball Hall of Fame di Springfield. Ecco chi è la storica voce dei Pistons che ha reinventato modo e linguaggio di raccontare il play-by-play (ufficiale) della franchigia e dell’intera NBA…

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ