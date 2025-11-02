Con il via della NBA il 21 ottobre è cominciata anche la 50ª stagione al microfono per George Blaha, che lo scorso 5 settembre è stato indotto nella Basketball Hall of Fame di Springfield. Ecco chi è la storica voce dei Pistons che ha reinventato modo e linguaggio di raccontare il play-by-play (ufficiale) della franchigia e dell’intera NBA…