Jokic supera Kareem per assist tra i centri

NBA, Nikola Jokic diventa il numero 1 ogni epoca per assist tra i centri. CLASSIFICA

NBA fotogallery
20 foto
©Getty

Con i 13 assist realizzati questa notte contro gli Orlando Magic, Nikola Jokic è salito al primo posto all-time per assist tra i centri, superando nientemeno che Kareem Abdul-Jabbar in metà delle partite disputate (771 contro 1.560). Ecco la classifica dei primi 20 nella storia del gioco

