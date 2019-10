Da un lato c’è l’obiettivo Tokyo 2020, dall’altro c’è la vita da mamma. Francesca Dallapè si sta allenando duro con Tania Cagnotto per le prossime Olimpiadi. Ma tra un tuffo e l’altro non rinuncia a momenti di svago con la piccola Ludovica. Destinazione Gardaland. Giostre e divertimento. E i pensieri che vanno al prossimo traguardo da raggiungere: "Le Olimpiadi non sono un obiettivo facile da conquistare ma io e Tania crediamo molto in questo progetto- ha dichiarato la tuffatrice azzurra, che a Rio 2016 ha conquistato l’argento nella sincro dai 3 metri proprio insieme alla Cagnotto- ci stiamo allenando e allo stesso tempo organizziamo la nostra vita da mamme per gestire nel miglior modo le nostre bambine. Tokyo è vicina, non ci resta che stringere i denti per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissate".