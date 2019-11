Sono cinque i convocati dell'Italia per il Grand Slam di Osaka, tra di loro c'è anche il campione olimpico Fabio Basile. Salire sul podio sarà molto importante per ottenere punti preziosi in vista della qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020. Da venerdì 22 a domenica 24 novembre tutte le finali in diretta dalle 9 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Il judo torna a casa. Dopo l’esaltante Mondiale di Tokyo dello scorso agosto, definito dagli esperti il più bello di sempre, il Giappone è di nuovo protagonista con il Grand Slam di Osaka: da venerdì 22 a domenica 24 novembre sarà possibile vedere tutte le finali in diretta dalle 9 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (telecronaca di Ivano Pasqualino e Ylenia Scapin).

Gli italiani in gara: 2 donne e 3 uomini

Visto il grande numero di partecipanti, quest’ultimo Grand Slam del 2019 si potrebbe quasi definire un “Mondiale bonsai”: 534 judoka iscritti (di cui 307 uomini e 227 donne) provenienti da 94 Paesi in tutto il mondo. Tra di loro ci sono anche 5 italiani (3 uomini e 2 donne): Elios Manzi (60 kg), Fabio Basile, Giovanni Esposito (73 kg), Edwige Gwend (63 kg), Alice Bellandi (70 kg), che saranno seguiti dal direttore tecnico Kyoshi Murakami e dai coach Francesco Bruyere e Luca Poeta. L’Italia si affaccia a questo Grand Slam con buone speranze di salire sul podio. In palio 14 titoli individuali (7 uomini, 7 donne), utili per conquistare punti preziosi per la qualificazione all’Olimpiade di Tokyo 2020.

Un'arena da 10mila posti

Le gare si svolgeranno alla Maruzen Intec Arena di Osaka, impianto spettacolare da 10mila spettatori. Un’arena davvero imponente, che ospita tornei internazionali di sport molto differenti tra di loro, dalla pallavolo al pattinaggio, oltre a concerti di grandi artisti come Sting, Santana o Brian Adams. Quello di Osaka è l’ultimo Grand Slam dell’anno, dopo ci sarà spazio solo per il Masters di Qingdao dal 12 al 14 dicembre, al quale parteciperanno tanti azzurri in grande forma come Manuel Lombardo e Odette Giuffrida.

Il calendario degli azzurri

DONNE



- Edwige Gwend (63 kg) – Sabato 23 novembre

- Alice Bellandi (70 kg) – Sabato 23 novembre

UOMINI



- Elios Manzi (60 kg) – Venerdì 22 novembre

- Fabio Basile (73 kg) - Sabato 23 novembre

- Giovanni Esposito (73 kg) - Sabato 23 novembre