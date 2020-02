La caduta dell'imperatore Riner

Questo Grand Slam resterà per sempre nella storia del judo per quanto successo nella categoria dei pesi massimi maschili: il campione olimpico in carica Teddy Riner ha perso il suo primo incontro dopo 154 vittorie consecutive e 9 anni di imbattibilità. La leggenda del judo francese (vincitore di 2 ori olimpici e 10 titoli mondiali) è stato battuto al terzo turno da Kokoro Kageura con un wazari al golden score. Dopo una carriera stracolma di successi, per uno strano scherzo del destino Riner è stato sconfitto proprio a Parigi, di fronte al suo pubblico. Il 24enne giapponese Kageura, dopo aver interrotto lo storico dominio di Riner, è stato a sua volta battuto nella finale per l’oro dall’olandese Henk Grol. Il Giappone chiude comunque il Grand Slam di Parigi in testa nel medagliere (3 ori, 5 argenti, 5 bronzi). Secondo posto per la Francia (3 ori, 1 argento, 2 bronzi), terzo posto per la Corea del Sud (1 oro, 1 argento).