Coronavirus, Olimpiadi: martedì la riunione del Cio

L'emergenza coronavirus comincia a 'toccare' anche le prossime Olimpiadi. Martedì infatti, come fatto sapere dal Cio, il presidente del Comitato Thomas Bach farà - in videoconferenza e telefonicamente - il punto della situazione sui Giochi con i rappresentanti delle federazioni sportive internazionali. Lo scopo è quello, precisa una fonte all'Ansa, "di tenere tutti aggiornati: federazioni e i comitati olimpici. Tutti avranno l'opportunità di fare delle domande". A meno di cinque mesi dall'inizio della manifestazione a Tokyo, Bach parlerà anche del fatto che, a causa della pandemia del Covid-19, sono saltati molti tornei di qualificazione di varie discipline, problema da risolvere in vista dell'inizio dell'Olimpiade. "Daremo prove di flessibilità" aveva già dichiarato nei giorni precedenti il presidente del Cio, invitando tutti gli atleti "a continuare a prepararsi". "Il Cio terrà conto delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità" aveva, infine, spiegato Bach, in risposta alle parole di Shinzo Abe, Premier giapponese, che aveva garantito la partenza di Tokyo 2020 per la data fissata del 24 luglio.