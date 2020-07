-365 giorni a Tokyo: le Olimpiadi al condizionale

Tra un giorno sarebbe dovuta partire l’ Olimpiade di Tokyo , tra un anno dovrebbe partire. Punto di contatto l’uso dei verbi al condizionale . In Giappone, proprio nell’area metropolitana della capitale, i casi di covid 19 sono di nuovo in aumento , la paura c’è, il timore che si possa tornare indietro e che possa riesplodere la malattia. Solo un vaccino o un farmaco capace di curare può salvare i Giochi. Diciamola tutta. Il capo dell’organizzazione Mori non vuole nemmeno sentire parlare di porte chiuse, solo il 25 % dei giapponesi pensa che le Olimpiadi si dovrebbero fare e il 65 % degli sponsor non ha riconfermato il proprio impegno. Parole e percentuali che non vanno d’accordo con la festa popolare, con la promiscuità, a cominciare dagli undicimila atleti stipati nel villaggio, con i budget…

I giapponesi sono poi allergici alle pianificazioni che saltano, con aggiustamenti in corso d’opera, non fa parte della loro cultura. Eppure è l’unica certezza, quella di non poterne avere in assoluto. Terribile per chi ci ha insegnato a mettere la mascherina, prima che sapessimo cosa fosse, per rispettare il prossimo nella calca dei treni della metropolitana e non solo. Viene da ridere se si pensa alla parola distanziamento quando si mettono in moto i milioni di lavoratori di Tokyo. Intanto il tempo passa, gli atleti invecchiano, cercano di allungare la carriera verso un traguardo sempre più mobile, che viene spostato e che potrebbe anche non esserci. Gli azzurri hanno 2/3 del contingente qualificato, poco più di duecento atleti, nel mondo virtuale delle supposizioni e dei pronostici avrebbero una trentina di medaglie di cui 7 d’oro. Col condizionale che ci accompagna sempre e comunque, anche se si dovesse, in questo caso, gareggiare dal 23 luglio all’8 agosto 2021.