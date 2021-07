Studio e nuoto sono allo stesso livello ma l'Olimpiade di Tokyo è il prossimo obiettivo. Il 19enne nuotatore di Pavia- ma cittadino del mondo- non ama nascondersi e punta dritto ad una medaglia. Lo speciale di Lia Capizzi in vista dei Giochi Olimpici al via in Giappone il 24 luglio

Federico Burdisso non ha paura di nascondersi, a Tokyo vuole salire sul podio. “Non credo di aver timore di nessuno. Se ho una corsia a disposizione ho una chance, aspettate e vedrete…”. A 19 anni può sembrare una affermazione spavalda, o addirittura presuntuosa, invece è il frutto della convinzione di un ragazzo che ha una personalità fuori dal comune. La sua specialità, 200 farfalla, è stata la gara del cuore del più grande anfibio di sempre Michael Phelps, è una delle gare più massacranti, ma l’azzurro di Pavia non teme la fatica. “Fuori dall’acqua mi sento un po’ come una supernova che sta per esplodere, i 200 farfalla per me sono una liberazione, so che nuotandoli posso sfogarmi”. Ambizioso in acqua e pure sui libri (per meglio dire, al computer). Applica la stessa dedizione maniacale al nuoto e alla formazione accademica, studente di college americano a Chicago. Complice la pandemia l’allievo di Simone Palombi ha trascorso l’ultimo anno e mezzo in Italia, al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma.