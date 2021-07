Ritrovato l'atleta ugandese scomparso a Tokyo

Come reso noto dalla polizia della prefettura di Osaka, Julius Ssekitoleko è stato ritrovato dopo essere scomparso per alcuni giorni. Il sollevatore di pesi, 20 anni, aveva fatto perdere le proprie tracce al suo arrivo in Giappone: "Non tornerò in Uganda perché la vita lì è dura", aveva scritto sul biglietto lasciato in albergo. Il lavoro delle autorità ha permesso di rintracciarlo "sano e salvo"

È durata solo pochi giorni la fuga in Giappone di Julius Ssekitoleko, 20enne ugandese. Arrivato per le Olimpiadi come uno dei nove membri della delegazione olimpica del suo Paese, il sollevatore di pesi aveva fatto perdere le proprie tracce la scorsa settimana dopo aver saputo che non avrebbe potuto partecipare ai Giochi a causa di una questione di quote. La scomparsa si era registrata nel ritiro della squadra di pesistica, a Isumizano, vicino a Osaka. L’unico indizio il biglietto lasciato in albergo: "Non tornerò in Uganda perché la vita lì è dura - aveva scritto la medaglia di bronzo agli ultimi campionati africani di sollevamento pesi -, voglio lavorare in Giappone. Si prega di inviare i bagagli nella mia stanza alla mia famiglia". Parole seguite dalle intense ricerche della polizia giapponese.