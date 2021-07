Allenamento in apnea, Errigo s'immerge verso Tokyo

In vista della sua terza partecipazione olimpica, la schermitrice ha svolto un allenamento "sott'acqua" con la guida del campione mondiale di apnea e coach Mike Maric TUTTI GLI ATLETI PIU' ATTESI A TOKYO Condividi:

L’apnea per allenare anche “chi non sta in acqua” e per migliorare la respirazione. È così che Mike Maric, campione mondiale di apnea, oggi medico, docente universitario e coach di alcuni atleti olimpionici -come ad esempio Federica Pellegrini, Filippo Magnini, Igor Cassina, Sandro Campagna e il 7Bello-, ha racconta il suo allenamento con Arianna Errigo alla vigilia delle Olimpiadi Tokyo. “L'evoluzione dello sport sta portando l'attenzione verso una serie di dettagli che rivestono sempre più importanza all'interno di una prestazione d’elite, giocando spesso un ruolo decisivo. La respirazione è proprio una di questi dettagli e, a oggi, le tecniche di apnea nella preparazione di atleti professionisti di campi completamente diversi tra di loro sta aprendo gli orizzonti verso nuove metodiche di allenamento”.

approfondimento Tokyo, 384 azzurri in gara: record per l'Italia Vantaggi anche per sport apparentemente “distanti” come la scherma. “L’atleta deve imparare a respirare correttamente- spiega Maric- e conoscere tutte le tecniche di respirazione che possono aiutarlo ad affrontare al meglio una gara, partendo dalle fasi antecedenti. Inspirando ed espirando nella giusta maniera, infatti, è possibile gestire l'ansia da prestazione, i problemi legati all’insonnia e tutta la parte emotiva, ritrovando il controllo, il focusing, la capacità di concentrazione e la lucidità d’azione". Una seconda parte della preparazione, è consistita nel simulare la pedana e i vari movimenti sempre in apnea: “Questa parte è stata davvero impegnativa. In queste condizioni l’atleta lavora sia sul gesto tecnico, in situazione di stress, sia mentalmente: cioè quando pensa di non farcela salvo poi scoprire che non è vero. Questo aspetto psicologico trova nell’apnea un'applicazione pratica e diretta che permette all'atleta di scoprire nuove risorse, andando oltre le proprie".