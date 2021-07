Sarà uno dei grandi protagonisti dell'Italbasket che torna alle Olimpiadi a 17 anni di distanza dall'ultima partecipazione, ma insieme a Danilo Gallinari non ci saranno gli altri due big della pallacanestro italiana, Marco Belinelli e Gigi Datome, che hanno dato forfait prima della vittoria nel preolimpico con la Serbia. Alla vigilia di Tokyo 2020, il 'Gallo' - inserito in extremis nel roster dal Ct Meo Sacchetti - ha parlato dell'assenza dei due compagni: "Io sono qui per vivere il mio sogno, ma dispiace non vedere qui Belinelli e Datome, con i quali siamo compagni da quando eravamo giovani. Questo era il nostro obiettivo da dieci anni, ma se non sono venuti avranno motivi seri. Per tutto quello che avevamo sognato negli anni è un dispiacere non vivere l'Olimpiade con loro e capisco quello che stanno passando psicologicamente per non essere qui". Chiusura sui compagni di squadra: "La prima cosa che ho fatto è stata ringraziare Abbas - ha aggiunto riferendosi al giocatore del quale ha preso il posto -, è stato grazie a lui e ai compagni che il sogno delle Olimpiadi si è realizzato. Sarò in debito a vita con tutti. E quando sei qui, devi provarci".