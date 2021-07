Prima medaglia per l'Italia a Tokyo 2020: è argento per Luigi Samele nella sciabola maschile, sconfitto in finale contro il fortissimo ungherese Szilagyi (15-7) che riscrive la storia conquistando il terzo oro olimpico consecutivo. Primo argento alle Olimpiadi per l'azzurro dopo il bronzo nella sciabola a squadre di Londra 2012

