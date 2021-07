L'Italvolley c'è. Il sestetto maschile allenato da Gianlorenzo Blengini ha sconfitto l'Iran 3-1, col punteggio di 30-28, 25-21, 21-25, 25-21. Nell'ultimo turno del girone eliminatorio, domenica 1 agosto alle ore 16.25 (le 9.25 italiane), gli azzurri giocheranno contro il Venezuela. Già certo il passaggio del turno. Vittorie contro Canada e Giappone, prima dell'Iran, e ko solo con la Polonia. Il totale dice dunque 8 punti nel gruppo A , e con quattro squadre su sei dirette ai quarti è aritmeticamente impossibile scendere sotto la quarta posizione. Sicure del passaggio del turno (ma non ancora del piazzamento finale) anche Polonia e Canada. Mentre i padroni di casa del Giappone (attualmente quarti a quota 6) si giocano un vero e proprio spareggio contro l'Iran, al momento prima delle eliminate. Già certamente out proprio il Venezuela, prossimo avversario di Zaytsev&Co.

Il gruppo B e le regole degli accoppiamenti

Il regolamento recita così: le prime di ogni girone sfideranno le quarte dell'altro gruppo, mentre le seconde sfideranno le altre seconde, o le terze (e viceversa) in base a un sorteggio. Attualmente - nel girone B - sono già certe del pass dei quarti i russi (sotto il nome ROC che sta per Russian Olympic Committee) e i brasiliani, rispettivamente primi e secondi. Già eliminata la Tunisia. Ancora da decidere gli alti posti: Usa e Argentina si sfidano all'ultima giornata in un altro spareggio, che potrebbe però anche essere ininfluente se la Francia (attualmente quinta ed eliminata) dovesse perdere col Brasile. I quarti sono in programma il 3 agosto, semifinali il 5 e il 7 si assegnano le medaglie.