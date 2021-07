Jacobs, record italiano e semifinale dei 100

Record italiano e semifinale: non poteva andare meglio la batteria dei 100 metri per Marcell Jacobs. L'atleta azzurro ha conquistato il nuovo primato correndo in 9''94, superando il suo stesso record conquistato a Savona il 13 maggio 2021 (9''95). Jacobs ha vinto la sua batteria e ora si prepara a correre in semifinale. "Sento tutto il tifo dell'Italia. Domani è un'altra gara, un altro giorno. Da una vita che sto sognando tutto questo: ora sono consapevole del mio percorso, si iniziano a vedere i risultati" queste le parole dell'azzurro dopo la gara; sul record italiano, ha aggiunto che non se l'aspettava, "alla fine ho controllato".

Anche Filippo Tortu in semifinale

L'azzurro aveva chiuso quarto la propria batteria ma col tempo di 10''10. E' dunque tra i tre ripescati insieme ai 10''05 dell'americano Brommel e i 10''12 del britannico Prescord.