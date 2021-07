400 ostacoli femminile: in semifinale Linda Olivieri e Yadis Pedroso

Erano tre le azzurre in gara nelle batterie che valevano l'accesso alla semifinali. Buoni risultati per Linda Olivieri - che chiude in quarta piazza la propria batteria col tempo di 55”54. Ed è personale eguagliato. Ok anche Yadis Pedroso, quinta in 55”57 (primato stagionale anche per lei), accede tramite ripescaggi. Out invece Eleonora Marchiando (56”82). Semifinali in programma il 4 agosto.