Slovenia batte Spagna: possibile avversaria Italia

La Slovenia batte la Spagna 95-87 al termine di una partita combattutissima risolta solo nel finale, conquistando il primo posto nel gruppo C del torneo olimpico. Si aggiunge così alle possibili avversarie dell’Italia ai quarti insieme a Francia e Team USA: nel pomeriggio il sorteggio. Luka Doncic, alle prese con problemi di falli, sfiora la tripla doppia con 12 punti, 14 rimbalzi e 9 assist, non bastano i 18 con 9 assist di Ricky Rubio

Era una delle partite più attese dei gironi e non ha tradito nessuna aspettativa: Slovenia e Spagna hanno dato vita a una sfida bellissima e combattutissima, risolta solamente nel finale in favore degli sloveni che hanno chiuso con un grande ultimo quarto da 27-17. La Slovenia si prende così il primo posto nel gruppo C del torneo olimpico, aggiungendosi ad Australia, Francia e Team USA nell’urna delle quattro “teste di serie” in vista dei quarti. Il sorteggio, che dovrebbe svolgersi nel corso del pomeriggio, vedrà quindi come possibili avversarie dell’Italia la Slovenia, la Francia o gli Stati Uniti, dato che gli azzurri hanno già affrontato gli australiani nel girone. In ogni caso, sarà un avversario tostissimo da affrontare martedì.