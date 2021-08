Il giorno consegnato alla storia è il 1° agosto 2021, una data leggendaria per lo sport italiano. Merito del doppio oro conquistato da Marcell Jacobs nei 100 metri e da Gianmarco Tamberi, che è salito sul gradino più alto del podio insieme all’amico Mutaz Barshim. La misura di 2,37 metri ha regalato la medaglia più preziosa nel salto in alto a 'Gimbo', ancora incredulo per l’impresa: "Per quanto sia un oro olimpico, non realizzi quello che hai fatto in quel momento. Io non l’ho ancora realizzato. Guardo la medaglia d’oro e mi vengono i brividi. Non sono andato a dormire perché ho paura di svegliarmi, non ho ancora chiuso occhio!". Divertente l’aneddoto raccontato dal 29enne azzurro, grande appassionato di Nba: "Mai nella mia vita avrei mai pensato che Danilo Gallinari mi chiedesse di fare una foto. Per me significa tantissimo vedere i miei idoli, anche Ivan Zaytsev. Ormai è un amico, ma è un atleta che stimo in modo pazzesco con la sua trance agonistica. È stato fonte d’ispirazione per me, come Gregorio Paltrinieri: ho passato più di un’ora insieme a lui. Vederlo piangere di gioia per una mia gara, dopo che la sua è andata male… Sono emozioni che ricorderò per tutta la vita".