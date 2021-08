Doncic sfida la Francia: la semifinale LIVE

Il racconto del primo tempo

Doncic, Blazic, Dragic, Cancar e Tobey il quintetto base per la Slovenia, De Colo, Fournier, Batum, Yabusele e Gobert quello per la Francia. La scelta difensiva dei francesi è quella di mandare Batum sulle tracce di Doncic (i due si sono già incrociati a lungo nei playoff NBA), rifilandogli subito una stoppata sul primo possesso. A inizio gara sono però soprattuto gli attacchi a partire meglio, con le due squadre a scambiarsi canestri fino al 9-5 per gli sloveni. La Francia rimette la testa avanti ma Doncic firma subito 8 punti in un minuto per il 18-14 dei suoi, a cui risponde un ispirato Nando De Colo. Il leader della Slovenia deve uscire per farsi medicare una ferita al gomito, ma i suoi compagni trovano comunque un possesso offensivo a segno per il +6. Luwawu-Cabarrot ruba un pallone dal palleggio a Doncic, che poi si inventa un tunnel a Gobert per dare due punti a Tobey a centro area. Il centro francese lascia un rimbalzo facilissimo da tiro libero a Cancar per il +7 sul 25-17, mentre Fournier deve uscire per due falli lasciando un po' in difficoltà l'attacco francese. A tirarli fuori dalle secche sono due triple di Luwawu-Cabarrot con due triple approfittando di due disattenzioni di Doncic, commettendo però anche un fallo anti-sportivo per fermare il contropiede della Slovenia.