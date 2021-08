Le farfalle della ritmica incantano nella prova a squadre e conquistano il bronzo, terza medaglia dopo quelle di Atene 2004 e Londra 2012. "Sono emozioni stupende, non si possono descrivere: in questa medaglia ci sono tutte le lacrime che abbiamo versato", ha spiegato la capitana azzurra, Alessia Maurelli

La Ginnastica Ritmica regala all'Italia la 40esima medaglia di un'edizione da record. Le Farfalle hanno vinto il bronzo nell'All Around, con il punteggio di 42.850, dietro alla Bulgaria, oro in 44.550, e al ROC, sul secondo gradino del podio con 44.500. La squadra azzurra, composta da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea, e diretta da Emanuela Maccarani, aveva chiuso al quarto posto l'esercizio alle 5 palle, recuperando una posizione ai 3 cerchi e 2 clavette. Il bronzo della ritmica chiude una spedizione mai così vincente, che - da oggi - aggiorna le statistiche e celebra un altro traguardo: è la prima volta nella storia che l'Italia è andata a medaglia in tutti i 17 giorni dell'evento a cinque cerchi. Un primato che diventa solo eguagliabile