Basket femminile: Team USA, 7° oro di fila

Per la settima edizione consecutiva, gli Usa hanno vinto la medaglia d'oro del torneo olimpico di basket femminile. Nella finale per il primo posto di Tokyo 2020, le americane hanno sconfitto il Giappone per 90-75. Ieri il bronzo era andato alla Francia, vincitrice sulla Serbia per 91-76. Come da pronostico, anche nel torneo maschile, l'oro è andato agli Usa (87-82 nella finalissima contro la Francia). Bronzo all'Australia (107-93 contro la Slovenia).