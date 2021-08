La medaglia numero 40 dell'Italia ai Giochi di Tokyo è arrivata grazie alle farfalle della ginnastica ritmica: Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea e Martina Centofanti. Quest'ultima è figlia d'arte, anche se nulla a che vedere con clavette e nastri: Felice Centofanti, infatti, è stato un giocatore di buon livello in Serie A negli Anni Novanta, famoso anche per la sua folta capigliatura e per i cori affettuosi che riceveva in ogni curva italiana. Per lui anche qualche apparizione televisiva, con nel cuore il suo gioiello Martina, classe 1998 e reduce dal quarto posto dei Giochi di Rio 2016, quando diede una 'calmata' al suo primo tifoso, sempre molto agitato in tribuna per seguire le gesta della sua farfalla.