La Cina è pronta e "dedicherà al mondo con tutto il suo cuore Giochi olimpici semplici, sicuri ed emozionanti e praticherà il motto olimpico 'più veloce, più alto, più forte, più unito'": è il messaggio video del presidente cinese Xi Jinping , che ha aperto la 139/a sessione del Comitato olimpico internazionale, alla vigilia della cerimonia inaugurale di Pechino 2022 . Xi ha ringraziato il Cio per "il contributo positivo a lungo termine" dato allo sviluppo dell'industria sportiva cinese e per il suo "forte sostegno e guida" alla candidatura e alla preparazione della Cina per le Olimpiadi invernali di Pechino. Dallo slogan 'un mondo, un sogno' del 2008, a quello 'insieme verso il futuro' del 2022, la Cina "ha partecipato attivamente al movimento olimpic o, portando avanti incessantemente lo spirito olimpico ed è un fermo sostenitore e attivista dell'ideale olimpico". Organizzando le Olimpiadi invernali, la Cina ha portato con successo 300 milioni di persone a partecipare agli sport sul ghiaccio e sulla neve, ha promosso lo sviluppo regionale, l'edilizia ecologica, l'innovazione verde e ha migliorato la vita delle persone, aprendo uno spazio più ampio per lo sviluppo del ghiaccio e degli sport sulla neve a livello mondiale. Con le Olimpiadi di Pechino 2022 si apre "un nuovo capitolo nella storia dello sport". Lo ha affermato il presidente del Cio Thomas Bach : "Saranno l' inizio di una nuova era degli sport invernali . Oggi la Cina è un Paese di sport invernali. Questo cambierà il panorama degli sport invernali per sempre".

La sessione del Comitato Olimpico Internazionale ha approvato l'inserimento di skateboard , surf ed arrampicata sportiva nel programma delle Olimpiadi estive di Los Angeles 2028 . Di soddisfazione, le parole di Casey Wasserman, presidente del Comitato organizzatore: "Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 hanno sempre avuto l'obiettivo di portare più freschezza, energia giovanile e creatività nel movimento olimpico e paralimpico. Los Angeles è un luogo diverso dagli altri e sarà incredibile ospitare surf, skateboard e arrampicata come sport iconici della West Coast". E' stato, inoltre, deciso che pugilato, sollevamento e pentathlon moderno dovranno soddisfare alcuni criteri per restare sport olimpici.

Membri Cio contrari a Mondiali di calcio ogni due anni

Alcuni membri del Comitato Olimpico Internazionale hanno fortemente bocciato la proposta della Fifa di organizzare il Mondiale di calcio maschile con cadenza biennale. I membri Cio contrari hanno chiesto ad Infantino (assente alla sessione) di "abbandonare la sua idea perchè la cadenza biennale avrebbe un forte impatto negativo sugli altri sport". A guidare le critiche è stato il presidente dei Comitati olimpici nazionali africani, Mustapha Berraf. "Il Mondiale biennale creerebbe danni incommensurabili e metterebbe in pericolo lo sport ed in particolare il calcio - ha detto il dirigente algerino - I calciatori non sono robot e hanno bisogno di riprendersi e trascorrere del tempo con i loro cari. Pertanto, chiedo di porre fine a questo sforzo incompatibile con i nostri valori olimpici". Contrari anche il serbo Nenad Lalovic, presidente della federazione mondiale lotta, ed il sudcoreano Ryu Seung-min, membro della Commissione atleti del Cio. Il presidente del Cio, Thomas Bach ha detto che Infantino aveva cancellato la sua presenza a Pechino solo due giorni fa e non ha voluto trattare l'argomento: "Non dovremmo discuterne ora su questo tema in sua assenza e nel rispetto del nostro collega".