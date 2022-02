Nel gigante cade De Aliprandini, oro allo svizzero Odermatt. Dorothea Wierer sesta nell'inseguimento 10 km del biathlon. Curling ancora ko: tutti i risultati degli azzurri con anche staffetta di fondo e monobob femminile PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Gigante maschile, è oro per allo svizzero Odermatt! Vince lo svizzero Marco Odermatt che conferma la prima posizione dopo la prima manche. Seconda da 1:06.42. Tempo totale di 2:09.35. Prima medaglia olimpica per lui. Argento allo sloveno Kranjec in 2:09.54, bronzo al francese Faivre in 2:10.69. Cade invece De Aliprandini, che aveva chiuso la prima manche in 1:03.42, sesto, ma a soli 49 centesimi dal leader. Decisiva la caduta alla terza porta che segna la fine della sua gara. Out, ma nella prima manche sotto la neve, gli altri azzurri Alex Vinatezer e Tommaso Sala.

Biathlon femminile, inseguimento 10km: Dorothea Wierer chiude sesta approfondimento Biathlon, Wierer sesta nell'inseguimento Partita per terza e a lungo seconda durante la gara, l'azzurra alla fine viene scavalcata dopo l'ultimo poligono e cede nel finale. Non arriva la seconda medaglia a Pechino per l'azzurra che, negli ultimi chilometri, viene sorpassata anche da altre due atlete. Oro per la norvegese Roeiseland che completa una gara praticamente perfetta in 34:46.9, argento alla svedese Oeberg (+1:36.5) e bronzo all'altra norvegese Eckhoff (+1.48.7). Ritardo finale per Dorothea Wierer di 2:09.1. Le altre azzurre: Vitozzi 32^, Comola 37^.

Fondo, staffetta 4x10km uomini: azzurri ottavi Oro alla Russia che chiude in 1:54.50, con un minuto di vantaggio sulla Norvegia (1:55.57) che si prende l'argento. Bronzo per la Francia che chiude in 1:56.07. L'Italia, superata in volata dalla Svizzera, chiude ottava in 2:00.16. Grande avvio in prima frazione in tecnica libera per l'argento nello sprint Federico Pellegrino che aveva chiuso terzo, poi Francesco De Fabiani completa la propria frazione con gli azzurri in settima posizione ai 20km. Hanno chiuso dunque Giandomenico Salvadori e Davide Graz in tecnica libera.

Allenamento di discesa libera donne annullato. La FISI: "No selezione, quartetto sarà deciso per scelta tecnica" La prova di discesa libera donne in programma per oggi, domenica 13 febbraio, alle 4:00 ora italiana (11:00 ora cinese) è stata cancellata a causa della forte nevica in corso. Il comunicato sul sito ufficiale olimpico. "Per lunedì 14 la giuria ha confermato un solo allenamento (inizialmente si ventilava l’ipotesi di un doppio allenamento) - fa sapere la FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali - quindi ci sarà la discesa olimpica di martedì 15 febbraio. Alla luce degli ultimi cambiamenti, lo staff tecnico ha deciso di non effettuare selezione per il quartetto che parteciperà alla gara, che sarà deciso per scelta tecnica".

Monobob donne, fine seconda manche: Andreutti 14^ E' 14° posto complessivo per l'azzurra Giada Andreutti dopo due manche del monobob femminile. Dopo un iniziale 17^ posizione, l'azzurra ha fatto segnare il decimo tempo di manche (1:06.07) e crono totale di 2:11.84 che le vale la quattordicesima posizione. In testa per ora c'è Kaillie Humphries, campionessa del mondo in carica, con il tempo di 2:09.10, a +1.04 sulla seconda, la candese Christine De Bruin (2:10.14). Appuntamento a domani, lunedì 14 febbraio, dalle 2:30 ora italiana (9:30 ora cinese) per le ultime manche di gara che decreteranno il primo podio Olimpico per questa disciplina.