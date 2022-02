Arianna Fontana da record : conquista l' argento nella finale dei 1500m femminili , undicesima medaglia per lei all'Olimpiade. Superata Stefania Belmondo per diventare l'azzurra più vincente di sempre ai Giochi. E' la sua terza medaglia a Pechino 2022 dopo l'argento nella staffetta e l'oro nei suoi 500m, la 15^ per l'Italia in questa edizione dei Giochi. Arianna ha preceduto al fotofinish l'olandese Suzanne Schulting . Oro per la coreana Choi Minjeong , che aveva stabilito anche il record olimpico.

La cronaca della gara

E’ stata questione di millesimi. Settantatre in meno per l’oro e tre per distanziarsi dalla medaglia di bronzo. Arianna ha compiuto un altro prodigio. Rimasta coperta come suo solito fino agli ultimi giri si è accodata alla coreana Minieng Choi, specialista della distanza e detentrice del record mondiale ed olimpico, insieme alla olandese Suzanne Schulting. Sul traguardo però l’azzurra con un guizzo dei suoi è riuscita ad infilarsi in mezzo alle due e a bruciare l’avversaria orange per pochissimi millesimi.