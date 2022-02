Sofia Goggia è tornata in Italia, dopo la medaglia d'argento conquistata in discesa libera all'Olimpiade di Pechino. Nel video le parole della campionessa bergamasca all'aeroporto di Malpensa: "Quanto affetto dagli italiani dopo infortunio Cortina. Per me vale anche più di una vittoria. Ora mi concentro sulla coppa del mondo"

