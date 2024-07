Le Olimpiadi 2024 stanno per prendere il via: dalla particolare cerimonia d'apertura lungo la Senna agli impianti delle gare, dagli atleti partecipanti alle ultime novità in termini di discipline, ecco la guida completa a Parigi 2024. L'Olimpiade è in diretta su Eurosport con 10 canali dedicati (disponibili sul decoder Sky, anche con SkyGo) PARIGI 2024, RISULTATI E NEWS DI OGGI LIVE

Il conto alla rovescia sta per terminare. È tutto pronto, infatti, per l’inizio delle Olimpiadi di Parigi, tre anni dopo l’ultima entusiasmante edizione che fu disputata con un anno di ritardo a causa della pandemia da Covid-19. La città francese torna ad ospitare l’evento a 100 anni di distanza dall’ultima volta. Per questi Giochi, inoltre, si rivedrà il pubblico in presenza, componente che era mancata a Tokyo a causa delle restrizioni. Ecco la guida completa con tutto ciò che serve sapere sulla 33^ edizione dei Giochi Olimpici.

Quando iniziano le Olimpiadi? Alcune discipline prendono il via giorni prima rispetto alla cerimonia d’apertura. Si tratta di calcio e rugby, con i primi in match che si sono disputati mercoledì 24 luglio, mentre il 25 – oltre ai due sport precedentemente citati – ci sono le prime gare di tiro con l’arco e pallamano. Incontri che non assegneranno medaglie, previste invece a partire da sabato 27: la prima in assoluto sarà assegnata nella gara a squadre miste di carabina ad aria compressa 10m. approfondimento Alvarez &Co alle Olimpiadi: i fuoriquota storici

Quando è prevista la cerimonia di apertura di Parigi 2024? L’appuntamento è fissato per venerdì 26 luglio: la Cerimonia di apertura inizierà alle 20:24 al Trocadéro, mentre la Parata delle Nazioni, che si svolgerà su 94 imbarcazioni che navigano lungo la Senna, inizierà dal Pont d'Austerlitz alle 19.30. Per la prima volta nella storia, infatti la cerimonia non si svolgerà in uno stadio ma si terrà lungo la Senna, con arrivo dopo 6 km appunto al Trocadéero dove andranno in scena le restanti celebrazioni. Nessuna gara in programma, ma vedremo tanti atleti protagonisti, compresi i portabandiera azzurri Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro in carica nel salto in alto, e Arianna Errigo, oro a Londra 2012, che sfileranno con la bandiera olimpica. vedi anche Tamberi ed Errigo i portabandiera azzurri a Parigi

Quali sono i Paesi partecipanti alle Olimpiadi 2024? Saranno 205 le Nazioni che parteciperanno a Parigi 2024 più 36 atleti provenienti da 11 Paesi diversi che andranno a formare la Squadra Olimpica Rifugiati. Partecipazione record in termini di delegazione per l’Italia, mentre quest’edizione si segnala per il ritorno della Corea del Nord (assente nel 2021 a Tokyo) e l’inclusione del Guatemala, escluso inizialmente a causa di alcune controversie interne al Comitato Olimpico Guatemalteco. Gli atleti russi e bielorussi continueranno a gareggiare senza bandiera ma sotto la sigla AIN, come individuali neutrali. vedi anche Tamberi: "Oro e ritiro? Ci metterei la firma"

Italia alle Olimpiadi, gli atleti azzurri a Parigi 2024 Per l'Italia quella di Parigi sarà un'edizione storica delle Olimpiadi con il massimo di partecipazione di atleti. Saranno ben 403 gli azzurri in Francia, 209 uomini e 194 donne, superando così il primato precedente realizzato a Tokyo con 384. In leggero calo invece le discipline che passeranno da trentasei a trentaquattro vista l'assenza di softball e karate. L’obiettivo e la speranza è fare ancora meglio rispetto al primato azzurro stabilito agli ultimi Giochi, quando furono vinte ben 40 medaglie (in quest'edizione il metallo della Tour Eiffel sarà integrato nelle medaglie). Il record di ori resta quello di Los Angeles 1984, con 14 primi posti. Dopo l’incredibile performance dell’ultima volta, grande attesa ci sarà per Marcell Jacobs, Filippo Tortu e per Gianmarco Tamberi, ma grandi speranze sono affidate anche tra gli altri ad Antonella Palmisano e Filippo Ganna, mentre si segnala l'assenza dell'infortunata Vanessa Ferrari. approfondimento Azzurri a Parigi 2024, i convocati sono 402

Quali sono gli sport in programma alle Olimpiadi 2024? Il programma dei Giochi comprenderà 329 eventi in 32 sport, tra cui 28 sport considerati come “principali”. Confermati skateboard, arrampicata sportiva e surf – introdotti nel 2021 -, mentre farà il suo debutto olimpico la break dance. Quattro eventi sono stati eliminati dal sollevamento pesi, mentre nella canoa due eventi sprint sono stati sostituiti con due eventi slalom. Nell'arrampicata sportiva il precedente evento "combinato" è stato suddiviso in discipline separate: una sarà una combinata di lead e bouldering e l’altra sarà la gara speed. Ecco nel dettaglio tutte le discipline di gara a Parigi: Arrampicata sportiva



Atletica leggera



Badminton



Basket



Basket 3 contro 3



Beach volley



Boxe



Break dance (novità)



Calcio



Canoa/Kayak : velocità e slalom



Canottaggio



Ciclismo : BMX, ciclismo su pista, ciclismo su strada, mountain biking



Equitazione : concorso completo, dressage, salto ostacoli



Ginnastica : artistica, ritmica, trampolino elastico



Golf



Hockey su prato



Judo



Lotta : lotta libera, lotta greco-romana



Nuoto artistico



Nuoto di fondo



Nuoto



Pallamano



Pallanuoto



Pallavolo



Pentathlon moderno (scherma, nuoto, equitazione, tiro e corsa)



Rugby a 7



Scherma



Skateboard



Sollevamento pesi



Surf



Taekwondo



Tennis



Tennistavolo



Tiro



Tiro con l’arco



Triathlon (nuoto, ciclismo e corsa)



Tuffi



Vela leggi anche Paolini e il sogno Parigi: "Non mi pongo limiti"

Quali sono gli impianti delle gare a Parigi 2024? Sono 35 le sedi adibite per tutte le gare in programma ai Giochi. La maggior parte degli eventi si svolgerà a Parigi, ma saranno coinvolte (in particolare per le partite di calcio) altre città come Lille, Nantes e Marsiglia. Le onde di Teahupo’o - nella Polinesia francese, a 15 mila km da Parigi - saranno lo scenario in cui ci si giocherà la medaglia nel surf, la Reggia di Versailles farà da sfondo alle gare di equitazione. Ecco tutti gli impianti che verranno utilizzati (e le relative discipline dedicate) oltre al villaggio olimpico, localizzato all'Île-Saint-Denis: Trocadéro : cerimonia di apertura, atletica (marcia) e ciclismo (corsa in linea)

: cerimonia di apertura, atletica (marcia) e ciclismo (corsa in linea) Champ de Mars : beach volley

: beach volley Arena Porte de la Chapelle : badminton e ginnastica ritmica



Grand Palais : scherma e taekwondo



Grand Palais Éphémère : judo e lotta



Hôtel de Ville : atletica (partenza maratona)



Hôtel des Invalides : tiro con l'arco, atletica (arrivo maratona) e ciclismo (partenza gara cronometro)



: tiro con l'arco, atletica (arrivo maratona) e ciclismo (partenza gara cronometro) Palazzo dello Sport di Parigi-Bercy : basket, ginnastica artistica e trampolino elastico



: basket, ginnastica artistica e trampolino elastico Paris Expo Porte de Versailles Padiglione 1 :pallavolo



Paris Expo Porte de Versailles Padiglione 4 : tennistavolo



Paris Expo Porte de Versailles Padiglione 6 : sollevamento pesi e pallamano



: sollevamento pesi e pallamano Place de la Concorde : break dance, ciclismo (BMX freestyle), basket 3x3 e skateboard



: break dance, ciclismo (BMX freestyle), basket 3x3 e skateboard Ponte Alessandro III : ciclismo (arrivo gara cronometro), nuoto di fondo e triathlon



: ciclismo (arrivo gara cronometro), nuoto di fondo e triathlon Stade Roland Garros : tennis



Court Suzanne Lenglen : boxe



Stade de France : cerimonia di chiusura, atletica e rugby a 7



Stadio dipartimentale Yves du Manoir : hockey su prato



Le Bourget : arrampica sportiva



Centro acquatico olimpico di Saint-Denis : nuoto artistico, pallanuoto e tuffi



: nuoto artistico, pallanuoto e tuffi Paris La Défense Arena : nuoto e pallanuoto



Villepinte Paris Nord : boxe e pentathlon moderno



Reggia di Versailles : equitazione e pentathlon moderno



Élancourt : ciclismo (mountain bike)



Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines : ciclismo (gare su pista)



Stadio BMX di Saint-Quentin-en-Yvelines : ciclismo (corsa BMX)



Le Golf National : golf



Vaires-sur-Marne : canoa/kayak e canottaggio



Stadio Pierre Mauroy, Lille : pallamano e basket



Centro nazionale di tiro sportivo, Châteauroux : tiro a segno/volo



Marina di Roucas-Blanc, Marsiglia : vela



Teahupo'o, Tahiti, Polinesia francese : surf



Parco dei Principi, Parigi : calcio



Stadio Vélodrome, Marsiglia : calcio



Parc Olympique Lyonnais, Lione : calcio



Stadio Matmut-Atlantique, Bordeaux : calcio



Stadio Geoffroy Guichard, Saint-Étienne : calcio



Stadio della Beaujoire, Nantes : calcio



Allianz Riviera, Nizza: calcio



Quando finiscono i Giochi Olimpici? La cerimonia di chiusura è in programma domenica 11 agosto alle ore 15.00 italiane, ultima tappa dei Giochi di Parigi 2024 allo Stade de France che sarà anticipata dagli eventi conclusivi in programma nella stessa giornata. Lo stesso giorno, infatti si terranno le gare finali di basket, ciclismo, lotta, maratona donne, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pentathlon e pesi. approfondimento Malagò: "Obiettivo più medaglie che a Tokyo"

10 canali Eurosport per seguire i Giochi Gli abbonati Sky avranno a disposizione ben 10 canali Eurosport, inclusi nel loro abbonamento, per seguire i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ai due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 si aggiungono 8 nuovi canali interamente dedicati all’evento – di cui uno in 4K – su cui poter seguire molte altre discipline sportive. In totale, saranno più di 1000 le ore di diretta aggiuntive disponibili su Sky.