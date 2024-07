Italia di bronzo nella staffetta 4x100 stile

Ciclismo, scherma e ora nuoto. L'Italia trova la terza medaglia nella prima giornata di Parigi 2024 nella terza disciplina diversa. La staffetta 4x100 stile libero azzurra si conferma tra le migliori al mondo e, dopo l'argento di Tokyo 2020, conquista il bronzo in Francia . Come tre anni fa, Miressi, Ceccon e Frigo non hanno deluso le aspettative e anche la novità, Paolo Conte Bonin al posto di Lorenzo Zazzeri, si è fatta trovare pronta. Il gradino più basso del podio è arrivato alle spalle di Stati Uniti e Australia. L'Italia ha sognato a lungo di replicare l'argento giapponese , proprio grazie agli ottimi parziali di Ceccon e Conte Bonin in seconda e terza frazione (meno bene Miressi alla partenza), ma si è arresa al ritorno di prepotenza dell'Australia negli ultimi 100 metri. Fuori dal podio la Cina, a lungo tra la seconda e la terza posizione in lotta con gli azzurri.

Ceccon: "Dovevamo difendere il secondo posto"

Il tempo definitivo degli azzurri è stato di 3.10.70. La medaglia fa contenti tutti, ma c'è un leggero rammarico. Soprattutto in Thomas Ceccon, l'uomo più atteso della spedizione del nuoto italiano: "Sono molto contento, al di là dei tempi. Qualsiasi metallo va bene, ma eravamo al secondo posto e dovevamo difenderlo. Era difficile però, l'Australia ha realizzato un tempo vicino al nostro record storico. Le medaglie sono bellissime, pesano al collo e sono molto importanti. Non c'era miglior modo per cominciare". Alessandro Miressi fa autocritica: "Il bronzo per il movimento è tanta roba. Ci siamo riconfermati su podio olimpico in una gara più difficile rispetto a quella di Tokyo. Siamo stati bravi, anche se personalmente non sono stato di grande aiuto. Ho sbagliato e poi ha recuperato Ceccon. Forse era meglio fare anche la batteria del mattino, lo avevo chiesto allo staff ma le scelte non sono mie e le rispetto sempre". Da segnalare l'ottimo tempo di Manuel Frigo, 47.06, il migliore dei quattro staffettisti nonostante il sorpasso subito dall'Australia in vasca.