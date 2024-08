Dopo il ko in semifinale contro Djokovic, Musetti va alla ricerca di una storia medaglia azzurra nel singolare maschile olimpico: l'ultima (e unica) risale al 1924, sempre a Parigi con De Morpurgo. Di fronte il canadese Felix Auger-Aliassime. Match in programma al termine di Zheng-Vekic (in corso ora). I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

