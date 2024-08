Musetti: "Bronzo meritato, non ho mollato mai"

A distanza di 100 anni, il tennis italiano torna a vincere una medaglia olimpica con Lorenzo Musetti: "Questo bronzo l'ho voluto e me lo sono meritato, se me l'avessero detto tempo fa li avrei mandati a quel paese...". Il 22enne di Carrara ha aggiunto: "Sto vivendo un sogno. Non mollare mai è il motto di questa Olimpiade: sono arrivato all'ultimo, mi sono sacrificato e ho imparato dalla sconfitta con Nole" OLIMPIADI, I RISULTATI DI OGGI LIVE

Storico Lorenzo Musetti per un bronzo atteso 100 anni dal tennis italiano. Mancava dal 1924, sempre a Parigi quando a trionfare fu De Morpurgo, medaglia olimpica conquistata dal 22enne di Carrrara. Battuto in tre set il canadese Felix Auger-Aliassime, 6-4, 1-6, 6-3 per regalare una serata magica allo sport azzurro: "È un momento storico per me e il tennis italiano. Questa medaglia l'ha vinta il gruppo: dietro c'è il lavoro di un team di persone che mi supportano. Oggi è stata una partita difficile, si sente la stanchezza accumulata nel mese. L'ho voluta e me la sono meritata. Ho fatto meglio di ieri, ho avuto momenti idi nervosismo e non sono mai riuscito a esprimere il mio tennis al 100%. Lui ha servito bene e alzato il livello come me nel terzo set. Ho fatto belle giocate, coraggiose e queste meritano la medaglia. Bronzo? Se me l'avessero detto tempo fa li avrei mandati a quel paese...".

"Medaglia meritata, questo è un sogno" Dopo la vittoria e la conquista della medaglia, Musetti ha aggiunto: "Questo è un sogno, un momento felicissimo della mia vita e della mia carriera. Mi merito questa medaglia: ho fatto quattro finali quest'anno senza mai alzare un titolo. Ora sono molto contento. Non mollare mai è il motto e l'atteggiamento di questa Olimpiade: sono arrivato all'ultimo, mi sono sacrificato e questo vale una medaglia di bronzo. In semifinale speravo in un altro colore della medaglia, ma ho imparato dalla lezione di ieri e ho reagito alla grande".

"E ora Errani e Paolini..." "Sarà qualcosa di bello da raccontare a mio figlio - ha detto Lorenzo a Sky -. Ora non vedo l'ora di tornare dalla mia gente. La medaglia per me vale veramente tanto. Sul podio con Djokovic e Alcaraz? È una bella coppia… Loro sono ancora avanti rispetto a me così come Sinner. Vedo favorito Alcaraz in finale, però è un podio che mi dà tanta fiducia per raggiungerli. Ieri ho fatto più fatica a tenere i nervi saldi, oggi ho trasformato la frustrazione in energia. E adesso spero nell'oro di Sara e Jasmine: ce le meritiamo queste medaglie".