Saltano gli allenamenti di nuoto di fondo: i livelli di inquinamento del fiume Senna sono ancora al di sopra delle soglie massime consentite. Le gare di 10 km in acque libere dovrebbero tenersi tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto. L'Equipe: "Nemmeno nella staffetta di triathlon il fiume è stato interamente balneabile" OLIMPIADI 2024, LA GIORNATA LIVE - IL PROGRAMMA SU SKY

L'altro ieri no, ieri sì, oggi nemmeno, domani forse, tra due giorni chissà. Il balletto sulla balneabilità della Senna continua a tenere banco imperterrito durante le Olimpiadi di Parigi. Oggi il fiume presenta nuovamente livelli di inquinamento sopra il limite previsto ed è stato dichiarato dagli organizzatori "non adatto per nuotare". Sono così saltati gli allenamenti degli atleti chiamati a partecipare alle gare di nuoto in acque libere, sulla distanza di 10 chilometri, giovedì 8 agosto e venerdì 9 agosto. Dall'inizio dei Giochi si tratta del quinto allenamento cancellato dopo i primi quattro relativi alle gare di triathlon, la cui prova maschile è slittata anche di un giorno. Ora l'incertezza regna anche sul nuoto di fondo, molto atteso dall'Italia per la presenza di Gregorio Paltrinieri. leggi anche Olimpiadi Parigi 2024, i risultati degli italiani

Malori, incertezza e corrente La mancanza di chiarezza sul luogo e sulla data delle gare, totalmente dipendente dal livello di inquinamento della Senna misurato ogni giorno, sta creando fastidio negli atleti, impossibilitati a provare un percorso sconosciuto, una cui ulteriore problematica è rappresentata anche dalla forte corrente del fiume. Domenico Acerenza, anche lui impegnato come Paltrinieri nella 10 km, aveva detto in collegamento a Sky Sport 24 pochi giorni fa come stesse "mancando il principio olimpico di rispetto per gli atleti". A peggiorare il quadro è arrivato, nella giornata di domenica 4 agosto, il presunto caso di infezione da escherichia coli della triatleta belga Claire Michel, ricoverata e poi dimessa dalla clinica del Villaggio Olimpico dopo aver gareggiato nella Senna. Una situazione che aveva indotto il Belgio a ritirare la propria squadra dalla staffetta mista di lunedì 5 agosto. Anche altri atleti hanno manifestato problemi gastrointestinali dopo aver nuotato nella Senna, ma non è stato di certo possibile provare una correlazione tra il loro stato di salute e l'acqua del fiume. Certo, il dubbio resta. leggi anche Claire Michel out dal triathlon: "Sto recuperando"

L'Equipe: "Senna inquinata in un tratto durante la staffetta mista" A quanto pare, chi si è già gettato nelle acque parigine non può dirsi affatto sicuro sulla propria immunità da rischi sanitari. L'Equipe, il più celebre quotidiano sportivo francese, ha scritto che la Senna non sarebbe stata balneabile nemmeno ieri, giorno della staffetta mista di triathlon, in uno dei quattro punti della prova. Gli atleti però, informati della situazione, avrebbero deciso di gareggiare lo stesso, ha spiegato in una conferenza Anne Descamps, portavoce del Comitato organizzatore di Parigi 2024. I nuotatori verranno posti di fronte lo stesso problema? Prenderanno la stessa decisione dei triatleti? Oppure verrà attuato un piano B?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L'Équipe (@lequipe) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie