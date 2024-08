Per assistere alla sfida valevole per i quarti di finale del torneo femminile di basket tra Stati Uniti e Nigeria c’erano le stelle, quelle vere. Oltre ai protagonisti di Team USA, capeggiati dal LeBron James, a bordocampo si sono viste leggende come Dirk Nowitzki, Michael Phelps e Katie Ledecky. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky. Diretta della partita su Eurosport 6 canale 254 di Sky

La partita è stata poco combattuta, perché anche nel torneo femminile, anzi soprattutto nel torneo femminile di basket la superiorità degli Stati Uniti è nettissima. La Nigeria ha fatto ciò che poteva, cedendo inevitabilmente sotto i colpi di A’ja Wilson e Breanna Stewart. Ad animare un po’ la serata, però, ci ha pensato la parata di stelle a bordocampo. I primi ad arrivare sono stati proprio i colleghi maschi di Team USA, con il capitano LeBron James, con tanto di vistoso cerotto sul sopracciglio sinistro dopo il colpo ricevuto nell’ultima partita contro il Brasile, in compagnia di Devin Booker e Bam Adebayo. Poco distante da loro si è quindi seduto un altro volto noto della NBA, quel Dirk Nowitzki protagonista di una carriera con pochi eguali tra Dallas e la nazionale tedesca. Non solo, perché a seguire le ragazze a stelle e strisce sono arrivate anche due autentiche leggende del nuoto, dei giochi olimpici e dello sport in generale: Katie Ledecky e Michael Phelps. La partita è finita 88-74 per gli Stati Uniti, che ora in semifinale affronteranno l’Australia. E c’è da scommettere ad ammirare Diana Taurasi e compagne andare alla caccia dell’ennesimo oro ci sarà ancora una volta un pubblico speciale, nelle prime file e non solo.