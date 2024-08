Grande tifoso delle azzurre e grande fan della pallavolo, anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto mandare i suoi complimenti alla squadra di Velasco dopo lo straordinario oro olimpico vinto in finale contro gli Stati Uniti: "Mi ha chiamato poco fa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per fare i complimenti alle ragazze della pallavolo per lo strepitoso torneo olimpico. Era molto orgoglioso di quello che hanno fatto. Complimenti allargati a tutta la spedizione". Così, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa di bilancio delle Olimpiadi di Parigi 2024. Mattarella riceverà la delegazione azzurra per la restituzione della bandiera il 23 settembre, alle ore 11, al Quirinale.

